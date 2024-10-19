واقع قطاعي الشباب والرياضة بولاية بنزرت محور لقاء وزير الشباب والرياضة بوالي الجهة

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مثّلت متابعة واقع المنشآت الرياضيّة والشبابية ووضعية عدد من الجمعيات الرياضية بولاية بنزرت، محور جلسة عمل، جمعت مساء امس الجمعة، وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بوالي الجهة سالم بن يعقوب بحضور رئيس النادي الرياضي البنزرتي سمير يعقوب .

وقد تناولت الجلسة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على شبكة التواصل الاجتماعي, وضعية كل من مركز التكوين بالنّاظور حيث تم الاتفاق مع السلط المحلية على توفير الحراسة في مرحلة أولى ضمانا لحماية المنشأة، على أن يتم النظر في إمكانية برمجة تهيئته ضمن المخطط التنموي القادم وكذلك وضعية الملعب البلدي بمنزل بورقيبة وذلك باتمام استكمال أشغال تهيئته وبناء حجرات الملابس وتعشيب الملعب الفرعي والإنارة.

كما تدارست الجلسة ملف المسبح البلدي ببنزرت حيث سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر ديسمبر القادم بعد سنوات من غلقه وذلك بعد إستكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة للمنشأة وكذلك ملعب أحمد البصيري الذي خصصت الوزارة له اعتمادات تقدر ب700 أ.د لإعادة التعشيب، كما سيتمّ إعداد برنامج وظيفي لتعلية الأرضية وحمايتها من الأضرار.

ومن جهة اخرى تناول الاجتماع وضعية المركب الشبابي والرياضي وادي الرومين بمنزل عبد الرحمان الذي لايزال في طور إستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة دخوله حيز الاستغلال بعد غلقه لمدة تجاوزت السنة والنصف.



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وقد أكد وزير الشباب والرياضة ، خلال الجلسة، أن المصلحة الوطنية تقتضي تكاتف جهود كل الأطراف من سلطة إشراف وسلط محلية وجهوية لحلّ عديد الإشكاليات ودعم الجمعيات الرياضية بالجهة وتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية والتسريع في نسق إنجازها لتكون مكسبا لشباب الجهة.