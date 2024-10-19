مدنين: نفوق يرقات وبعض الاسماك ببحيرة بوغرارة ناتج عن وجود طحالب سامة امتصت الاكسيجين (معهد علوم وتكنولوجيا البحار)

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واضاف يحيا ان هذه النتائج، اكدت ما استخلصه فريق البحث عند معايناته الاولية والقياسات التي قام بها اثناء زيارته الى مواقع نفوق اليرقات والاسماك بشاطئ قلالة في 5 و6 اكتوبر الجاري.

أخبار ذات صلة: مدنين: نفوق يرقات وأسماك ببحيرة بوغرارة على مستوى الرصيفات في ظاهرة تتكّرر للمرة الثانية في ظرف أسبوع بسواحل الجهة...

واوضح ان تواجد الطحالب السامة، ناتج عن ركود المياه بسبب عدم وجود تيارات مائية ببحيرة بوغرارة وارتفاع الحرارة، واضاف انه وبعد المعاينات الاستكشافية لفريق المعهد يومي 16 و17 اكتوبر الى مناطق قلالة والرصيفات وحسي جلابة، يمكن توصيف الوضع حاليا ب"العادي".

كشفت نتائج تحاليل مخبرية اجريت على عينة من مياه البحر ببحيرة بوغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبيّة، على مستوى سواحل منطقة قلالة، رفعها فريق بحث من معهد علوم وتكنولوجيا البحار، بعد رصد نفوق يرقات وبعض الاسماك، عن وجود كثافة عالية لطحالب سامة، امتصت الاكسيجين، ما اضعف نسبة تواجده في الماء، وهو ما ادى الى اختناق اليرقات والاسماك لعدم حصولها على الكمية الكافية من الاكسيجين، وفق رئيس فرع المعهد بجرجيس علي يحيا.واضاف يحيا ان هذه النتائج، اكدت ما استخلصه فريق البحث عند معايناته الاولية والقياسات التي قام بها اثناء زيارته الى مواقع نفوق اليرقات والاسماك بشاطئ قلالة في 5 و6 اكتوبر الجاري.واوضح ان تواجد الطحالب السامة، ناتج عن ركود المياه بسبب عدم وجود تيارات مائية ببحيرة بوغرارة وارتفاع الحرارة، واضاف انه وبعد المعاينات الاستكشافية لفريق المعهد يومي 16 و17 اكتوبر الى مناطق قلالة والرصيفات وحسي جلابة، يمكن توصيف الوضع حاليا ب"العادي".

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يذكر ان شواطئ قلالة وبصفة اقل الرصيفات، شهدت نفوق برقات وبعض الاسماك، وقد اجمع المختصون في المجال اسبابها الى وجود الطحالب السامة التي تمتص الاكسيجين، تيجة ركود المياه وعدم وجود تيارات مائية ببحيرة بوغرارة، وطالبوا بضرورة وضع فتحات على مستوى الطريق الرومانية بعدد لا يقل عن فتحتين حتى تستعيد بحيرة بوغرارة الحياة، وهو ما كان مبرمجا في مشروع تعصير الطريق الرومانية او الجهوية 117 التي تتواصل اشغالها لمضاعفة الجسر الحالي الممتد على مسافة 160 متر .



بر