مدنين: نفوق يرقات وأسماك ببحيرة بوغرارة على مستوى الرصيفات في ظاهرة تتكّرر للمرة الثانية في ظرف أسبوع بسواحل الجهة

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رصد عدد من البحارة، أمس الثلاثاء، نفوق عدد من اليرقات وبعض الاسماك ببحيرة بوغرارة بمعتمدية مدنين الجنوبيّة على مستوى الرصيفات، بعد تسجيل نفس الظاهرة الاسبوع الماضي بهذه البحيرة على مستوى شواطئ منطقة قلالة، وهو ما أثار تخوفّات البحارة باعتبار تكرّر هذه الظاهرة في مدّة قصيرة.



وأطلق البحار عماد بوشويشة صيحة فزع منبّها من خطورة الوضع وآثاره السلبية على الثروة السمكية وعلى دخل البحار، معربا عن تخوّفه من أن تكرّر كارثة سنة 1991 والمتمثّلة في نفوق 350 طنّا من الاسماك.

ودعا بوشويشة إلى ضرورة إيجاد حلول والتدخل العاجل لانقاذ بحيرة بوغرارة، لافتا الى أهمية انجاز فتحات على مستوى القنطرة الرومانية لتجديد التيارات المائية وجهر الممر المائي المعروف لدى البحارى ببوابة القسطيل، الى جانب تكثيف جهود البحث العلمي لمعالجة الظاهرة.



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يذكر أن معهد علوم وتكنولوجيا البحار فرع جرجيس قد رفع عينات لتحليلها بفرع المعهد بصفاقس على اثر نفوق يرقات مؤخرا بسواحل قلالة في انتظار صدور نتائجها، فيما أكد مسؤول بالمعهد أن سبب النفوق، حسب المعاينات الاولية والقياسات بسواحل قلالة، تعود الى ضعف منسوب الاكسيجين بسبب ركود المياه ببحيرة بوغرارة، وعدم وجود تيارات مائية كافية لتجديد المياه، مع ارتفاع درجة الحرارة، ما يتسبّب في تكاثر طحالب سامة تمتص الاكسيجين في الماء على حساب اليرقات التي تتعرّض للاختناق نتيجة عدم حصولها على الاكسيجين الكافي.