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وزارة التعليم العالي تنشر قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخّص لها للسنة الجامعية 2025-2024

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Publié le Samedi 19 Octobre 2024 - 10:08 قراءة: 0 د, 33 ث
      
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للسنة الجامعية 2024-2025 شملت 84 مؤسسة تعليم عالي تنتصب بعدد من الجهات وذلك حسب ما جاء في بلاغ على موقعها الرسمي.

وشملت القائمة، معاهد للتعليم العالي الخاص ومدارس عليا وكليات خاصة، ومن ضمن الاختصاصات توجد العلوم التقنيّة والعلوم الاقتصادية والتصرّف والهندسة والحقوق والدراسات التكنولوجية والعلوم شبه الطبية والصحة وكذلك اختصاصات الطيران وتكنولوجيات المعلوماتية وإدارة المؤسسات.

...

ويتركّز نسيج مؤسسات التعليم الخاص الواردة بالقائمة في ولاية تونس العاصمة وبدرجة أقل في ولايات أريانة وسوسة وصفاقس والمنستير وقابس والقيروان.

وشددت وزارة التعليم العالي على أن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخّص لها هي المؤهلة حصريا لإسناد شهادات جامعية معترف بها وقابلة للمعادلة.


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