يوم إعلامي بكلية الطب بتونس لتقديم برنامج الطالب المبادر

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انتظم، اليوم الجمعة بكلية الطب بتونس، يوم إعلامي حول برنامج "الطالب المبادر" الذي يرمي إلى تنمية روح المبادرة لدى الطلبة.

وأفادت الأستاذة بكلية الطب بتونس، حنان بوعزيز، في تصريح ل(وات) بالمناسبة، أنّ نشر فكرة ريادة الأعمال لدى طالب الطّب تعد خطوة مهمة للدفع نحو الإستثمار مستقبلا في مجال الطب، مبينة أن هذه التظاهرة تتيح تكوين فكرة شاملة عن صفة " الطالب المبادر" والإطار القانوني لها.

كما يعرّف هذا اليوم الاعلامي بمختلف الخدمات التي يؤمنّها المؤطرون للطلبة المتحصلين على صفة "الطالب المبادر" من الراغبين في بعث مشاريعهم والإستثمار في المجال بعد التخرج، وهي خدمات تشمل المرافقة والإحاطة والتكوين من الفكرة إلى إعداد خطة العمل وصولا إلى تحويلها إلى مشروع قابل للانجاز على أرض الواقع، حسب المتحدثة.

وأوضحت بوعزيز أنّ تنمية روح المبادرة لدى طلبة الطب هو محور عمل المؤطرين بالكلية الذين خضعوا بدورهم إلى تدريبات وتكوين في مجالات متعددة، من أجل تشجيع الطالب على بعث مشروعه، قائلة إن "طول المسار الدّراسي قد يحول دون تمكن الطالب من تنمية فكرته وبالتالي يأتي هذا القطب ليؤطّر الطلبة ويدعمهم في مسار بلورة أفكارهم"، مشيرة الى أن هذا الدعم يشمل حتى المهنيين المرسمين حاليا بالكلية في إطار التشبيك.



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وتستعد جامعة المنار للإحتفال يوم 20 نوفمبر القادم بتخرج الدفعة الأولى "النّموذجية" من الطلبة المبادرين، التي تضم 47 طالبا من 12 مؤسسة جامعية من أصل 15 مؤسسة منظوية تحت جامعة تونس المنار، حسب ما صرحت به مديرة " قطب الطالب المبادر" بالجامعة، منى مراكش السلامي، ل(وات).

وانطلق التحضير لهذه الدفعة منذ سنة 2023 بعد دراسة 99 ترشحا لطلبة عدد من المؤسسات الجامعية، وقد وقع الإختيار، حسب السلامي، على أفكار المشاريع القابلة للتطبيق والتي تحتوي على إضافة نوعية ومتطورة وأغلبها في مجالات الصّحة والتغذية والتكنولوجيا والتسويق والتنمية المستدامة، مشيرة إلى خبراء تولوا الإشراف على عملية ترتيب المقترحات حسب وضعية الطالب المصنفة بين "الطالب المبادر" أي في مرحلة تكوين الفكرة، و"الطالب المبتكر" الذي أعدّ خطة العمل وأخيرا "الطالب الباعث" وهو صاحب مشروع قائم الذات.

ويوفر برنامج "الطالب المبادر" المرافقة في مختلف مراحلها بصفة مجانية ويساعد على تطوير الفكرة كما يمكّن المنتفع من ربط علاقات مع مؤطرين في معاهد جامعية أخرى ومن إختصاصات ذات صلة بالمشروع على غرار القانون والإقتصاد والتسويق.

وشددت مديرة " قطب الطالب المبادر" بجامعة المنار على أن الهدف الأسمى من الحرص على خلق طلبة مبادرين هو" تطوير مهاراتهم على جميع الأصعدة وخلق فرص تشغيلية عبر مختلف التكوينات التي تمتعوا بها طيلة فترة البرنامج حتى وإن لم يتوصلوا إلى بعث مؤسساتهم الخاصة".

وقالت احدى المنتفعات بالبرنامج، كريمة الزيتوني، إن" مشاركتها كانت بهدف مزيد تنمية معارفها والحصول على أكثر المعلومات لتكون خير مرافق للطالب المبادر عند تأطيره في كل زوايا فكرة المشروع".

أما الطالب بكلية الطب محمد عز الدين كشو فحرص على الحضور بصفته " طالب مبتكر" بحثا عن المرافقة المختصة لتطوير منتجاته الموجهة للسوق الطبية التونسية بالأساس، ولربط علاقات مع طلبة مبادرين مختصين في التسويق لمساعدته، وفق ما أفاد به ل(وات)، قائلا "إلى جانب المشوار الدّراسي لأكون طبيبا، أتطلع إلى بعث مشروعي الذي سينعكس بالإيجاب على طلبة الطب خلال فترة الدّراسة والتدريب المهني والممارسة في المستقبل".

يذكر أن قانون الطالب المبادر أحدث في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF بداية من السنة الجامعية 2019-2020 كما جاء في المنشور عدد 42 لسنة 2019 المؤرخ في 8 نوفمبر 2019.

ويهدف هذا القانون إلى تنمية روح المبادرة لدى الطالب وتدعيم إدماج خرّيجي التعليم العالي في القطاعات المتجدّدة ذات القدرة التنافسية العالية وحثّهم على بعث المؤسسات تمكن صفة الطالب المبادر كل الطلبة المنخرطين من تصميم مشروع مؤسسة ناشئة بالتوازي مع مسارهم الدراسي مع الانتفاع بمرافقة مشخصنة ودورات تدريبية خاصة وعدد من الامتيازات، وفق ما جاء في نص المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.