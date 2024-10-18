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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة السابعة

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 19:02 قراءة: 0 د, 23 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم السبت 19 اكتوبر الجاري :

قاعة القرجاني س 14 و 30 دق
النادي الافريقي - شبيبة القيروان
...


قاعة بن عمار س 18
نجم حلق الوادى - النجم الساحلي

قاعة دار شعبان الفهري س 18
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه

قاعة المزالي بالمنستير س 18
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي

قاعة خواجة بالمهدية س 18
نادي كرة السلة بالمهدية - الدالية الرياضية بقرمبالية


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