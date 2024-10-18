البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة السابعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم السبت 19 اكتوبر الجاري :



قاعة القرجاني س 14 و 30 دق

النادي الافريقي - شبيبة القيروان



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قاعة بن عمار س 18

نجم حلق الوادى - النجم الساحلي



قاعة دار شعبان الفهري س 18

اتحاد الانصار - شبيبة المنازه



قاعة المزالي بالمنستير س 18

الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي



قاعة خواجة بالمهدية س 18

نادي كرة السلة بالمهدية - الدالية الرياضية بقرمبالية