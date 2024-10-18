البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : برنامج مباريات الجولة السابعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور يوم السبت 19 اكتوبر الجاري :
قاعة القرجاني س 14 و 30 دق
النادي الافريقي - شبيبة القيروان
قاعة القرجاني س 14 و 30 دق
النادي الافريقي - شبيبة القيروان
قاعة بن عمار س 18
نجم حلق الوادى - النجم الساحلي
قاعة دار شعبان الفهري س 18
اتحاد الانصار - شبيبة المنازه
قاعة المزالي بالمنستير س 18
الاتحاد المنستيري - النجم الرادسي
قاعة خواجة بالمهدية س 18
نادي كرة السلة بالمهدية - الدالية الرياضية بقرمبالية
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