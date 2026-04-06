وزير الداخلية الإيراني يعلن جاهزية 12 مليون متطوع

أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أن الشعب الإيراني أثبت عبر تضحياته وإخلاصه ملحمة وطنية كبرى، مشددا على استعداد الوزارة لتشكيل جبهة موحدة إلى جانب ملايين المحبين لإيران.وقال مؤمني في تصريح له: "نحن نقدر تضحيات الشعب وإخلاصه، وملحمة حضوره المشرفة، ونحن مستعدون لتشكيل صف واحد وسد منيع بجانب الملايين من محبي إيران، ونضمن هزيمة المعتدين على أرضنا".وأضاف الوزير الإيراني أن إعلان أكثر من 12 مليون شخص من مختلف فئات الشعب، خلال أقل من عشرة أيام، استعدادهم للدفاع عن الوطن ومواجهة تهديدات وهجمات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين والصهاينة"، يعبر عن عمق حب الشعب لوطنه وتمسكه بالدفاع عنه في أحلك الظروف.وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أعلنت أن أكثر من 5 ملايين شخص تطوعوا مؤخرا للمشاركة في الحرب ضد التحالف الأمريكي الإسرائيلي.