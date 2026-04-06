Babnet   Latest update 11:51 Tunis

وزير الداخلية الإيراني يعلن جاهزية 12 مليون متطوع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d37ff38ced29.97081881_gljhqnokpefmi.jpg>
Publié le Lundi 06 Avril 2026 - 10:40
      
أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، أن الشعب الإيراني أثبت عبر تضحياته وإخلاصه ملحمة وطنية كبرى، مشددا على استعداد الوزارة لتشكيل جبهة موحدة إلى جانب ملايين المحبين لإيران.

وقال مؤمني في تصريح له: "نحن نقدر تضحيات الشعب وإخلاصه، وملحمة حضوره المشرفة، ونحن مستعدون لتشكيل صف واحد وسد منيع بجانب الملايين من محبي إيران، ونضمن هزيمة المعتدين على أرضنا".


وأضاف الوزير الإيراني أن إعلان أكثر من 12 مليون شخص من مختلف فئات الشعب، خلال أقل من عشرة أيام، استعدادهم للدفاع عن الوطن ومواجهة تهديدات وهجمات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين والصهاينة"، يعبر عن عمق حب الشعب لوطنه وتمسكه بالدفاع عنه في أحلك الظروف.


وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أعلنت أن أكثر من 5 ملايين شخص تطوعوا مؤخرا للمشاركة في الحرب ضد التحالف الأمريكي الإسرائيلي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326919

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 06 أفريل 2026 | 18 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:17
18:48
15:58
12:29
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-9
27°-12
27°-13
27°-13
26°-14
  • Avoirs en devises 24506,4
  • (03/04)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38858 DT
  • (03/04)
  • 1 $ = 2,93286 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/04)     2163,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/04)   28233 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>