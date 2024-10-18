الفنان أنيس اللطيف يكرم المطرب الراحل محمد الجموسي في أولى سهرات "طربيات النجمة الزهراء"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67123a26713429.30390547_plqenfmjhgkoi.jpg width=100 align=left border=0>

افتتحت مساء الخميس بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد، أُولى سهرات تظاهرة "طربيات النجمة الزهراء" التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 20 أكتوبر الحالي.



وكان لجمهور الطرب في سهرة الافتتاح موعد مع الفنان أنيس اللطيّف في حفل راق، أعاد إلى الأذهان أجواء الطرب التونسي الأصيل، حيث قدم باقة من أجمل أغاني المطرب الراحل محمد الجموسي منها "الفن الفن" و"ايه ايه ولا لالا" و"ريحة البلاد" و"فينك يا غالي" و"الله معانا" و"تمشي بالسلامة" و"قهوجي يدور" و"كي جيتينا" وغيرها من الأغاني الخالدة للفنان محمد الجموسي والتي تزخر بها المدونة الموسيقية التونسية.





...



وسيكون الجمهور على موعد مساء اليوم الجمعة في "النجمة الزهراء" مع الفنان أمين سعيّد في سهرة تكريمية للفنان علي الرياحي، فيما تخصص سهرة السبت 19 أكتوبر للفنان محمد سعيّد الذي سيكرم من خلالها صوت الجبل الفنان اللبناني وديع الصافي.



ويسدل الستار على طربيات النجمة الزهراء لهذا العام مساء يوم 20 أكتوبر مع الفنان محمد الجبالي الذي سيقدم باقة من أجمل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

