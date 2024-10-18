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وزارة الصحة تدعو المواطنين الى الاقبال على تلقّي التلقيح ضد النزلة الموسمية

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Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 10:16 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أفادت وزارة الصحة أن حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية انطلقت منذ يوم أمس الخميس لافتة الى أن التلقيح متوفر في مراكز الصحة الأساسية بمختلف جهات البلاد وكذلك بالصيدليات الخاصة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى ضرورة التوجه لتلقي التلقيح ضد النزلة الموسمية خاصة الأشخاص من المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري و ارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب و أمراض الكلى و الأمراض التنفسية المزمنة كالربو وأيضاً المصابون بالسمنة و النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة حفاظاً على صحتهم وصحة من حولهم.

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وأكدت وزارة الصحة توفّر التلقيح بتركيبة فعالة ومطابقة للمواصفات العالمية، حيث يوفر حماية ضد الفيروسات الأكثر انتشاراً خلال فصل الشتاء، مشيرة الى أهمية التلقيح في حماية الصحة العامة.

وشددت على أن التلقيح يعدّ وسيلة فعّالة للحدّ من انتشار العدوى وتجنّب المضاعفات الخطيرة وحالات الوفاة لدى الفئات الأكثر هشاشة، حيث يوفّر حماية بنسبة تتراوح بين 70 و 90 بالمائة موصية بأهمية اتباع التدابير الوقائية مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على نظافة المحيط كجزء أساسي من الوقاية من الأمراض الفيروسية.


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