سبل تطوير التعاون العسكري بين تونس وبلجيكا محور محادثة بين وزير الدّفاع والسفير البلجيكي

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تباحث وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، خلال لقائه اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع سفير مملكة بلجيكا لدى تونس "فرانسوا ديمون"، مستوى التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.



وعبّر الوزير بالمناسبة، عن ارتياحه لتطوّر التعاون العسكري بين الجانبين، لا سيما في مجال التكوين الذي شهد نقلة نوعية خلال العشرية الأخيرة، مؤكدا ضرورة استكشاف فرص تعاون وشراكة جديدة، بما يساهم في دعم القدرات وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.





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من جهته، أشاد السفير البلجيكي بمستوى التعاون بين تونس وبلجيكا، مبرزا استعداد بلاده لمواصلة تطوير التعاون العسكري الثنائي وتكثيف التنسيق لبلوغ الأهداف المرجوّة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.