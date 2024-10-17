Babnet

سبل تطوير التعاون العسكري بين تونس وبلجيكا محور محادثة بين وزير الدّفاع والسفير البلجيكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671186747dbf57.27697945_npfhjikloqmeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 22:47 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تباحث وزير الدّفاع الوطني خالد السهيلي، خلال لقائه اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع سفير مملكة بلجيكا لدى تونس "فرانسوا ديمون"، مستوى التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره.

وعبّر الوزير بالمناسبة، عن ارتياحه لتطوّر التعاون العسكري بين الجانبين، لا سيما في مجال التكوين الذي شهد نقلة نوعية خلال العشرية الأخيرة، مؤكدا ضرورة استكشاف فرص تعاون وشراكة جديدة، بما يساهم في دعم القدرات وتبادل الخبرات بين الطرفين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

...

من جهته، أشاد السفير البلجيكي بمستوى التعاون بين تونس وبلجيكا، مبرزا استعداد بلاده لمواصلة تطوير التعاون العسكري الثنائي وتكثيف التنسيق لبلوغ الأهداف المرجوّة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296012


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
Bookmark article

All Radio in One    
*.*.*