المنستير: فقرات متنوعة تؤثث فعاليات القرية الوردية حول سرطان الثدي بمركز الصحة الأساسية بسطح جابر

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نظّم مركز الصحة الأساسية سطح جابر بالمنستير، اليوم الخميس، بفضاءاته، فعاليات القرية الوردية حول سرطان الثدي تحت شعار "قد ما تفيق بيه بكري قد ما يكون شفاك أسهل"، وذلك بدعم من الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير ومجمع الصحة الأساسية بالمنستير.

وشمل برنامج هذا اليوم التحسيسي فحصا سريريا لتقصي سرطان الثدي، ومسابقات وجوائز، وعرضا مسرحيا تضمّن شهادات حيّة لسيدات أصبن بسرطان الثدي، وحصة تدريبية حول كيفية الفحص الذاتي للثدي، وحصة رياضية، علاوة على توزيع مطويات أعدّها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري حول سرطان الثدي، وقائمة الأماكن التي يمكن التوجه إليها لإجراء الفحص السريري وتشمل قسم طب النساء والتوليد بالمستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية، ومراكز الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، ومراكز الصحة الأساسية، والأطباء في القطاع الخاص.

كما تم توزيع مطوية من إعداد طبيبة التغذية والسمنة وأمراض الشيخوخة بهاء سليمان الزرافي حول أفضل أنواع الطعام التي تحمي النساء من الإصابة بسرطان الثدي وتساهم في تقوية العظام.

وثمّن والي المنستير، عيسى موسى، في تصريح صحفي على هامش إشرافه على افتتاح هذا اليوم التحسيسي، تنوع برنامج هذه الفعاليات التحسيسية وثرائه، مؤكدا على أهمية مثل هذه التظاهرات في الرفع من الوعي من أجل التشخيص المبكر لسرطان الثدي والتوقي منه.



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من جهته، أكد المدير الجهوي للصحّة، محمّد رويس، أنّ عمليات التحسيس والتثقيف حول التقصي المبكر لسرطان الثدي متواصلة على كامل السنة، مع تكثيف الأنشطة التحسيسية والفحص السريري للنساء والفتيات خلال شهر أكتوبر الوردي، في محاولة للتقصي المبكر لأكبر عدد ممكن من الحالات وحتى يكون العلاج أسهل وأقل كلفة باعتبار أنّ العلاج في الحالات المتقدمة يكون متعبا للمصابة.

وأشار إلى أن تونس تسجل سنويا 4 آلاف حالة سرطان ثدي جديدة، لذلك من الضروري ان تحرص جميع النساء بداية من سن 20 سنة على التقصي المبكر والتوقي من هذا النوع من السرطانات الذي هو الأوّل لدى النساء.

وتتواصل الأيام التحسيسية في إطار تظاهرة "أكتوبر الوردي" التي تنظمها الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، وقسم الطب الوقائي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمنستير، ومجمع الصحة الأساسية بالمنستير أيام 10 و17 و24 أكتوبر الجاري.