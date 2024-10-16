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رئيس الحكومة يؤكد أهمية إيجاد الحلول لنفاذ مقاولات البناء والاشغال العمومية للضمانات البنكية

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 22:26 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكد رئيس الحكومة، كمال المدّوري، خلال لقائه رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية، جمال الكسيبي، الأربعاء، بالقصبة، أهمية إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير نفاذ مقاولات البناء والاشغال العمومية للضمانات البنكية في إطار انجاز المشاريع العمومية.


وأشار المدّوري، خلال هذا اللقاء الذي دار بحضور وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الى أهمية المضي قدما في مراجعة الامر المنظم للصفقات العمومية ومنظومة المصادقات والتراخيص، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
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وشدّد رئيس الحكومة على أهمية تنشيط قطاع البناء والأشغال العمومية باعتباره رافعة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي خاصة من خلال استحثاث إجراءات قيادة وإنجاز المشاريع العمومية.


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