موسيقى ملتزمة وورشات تكوينية في تظاهرة "الأكتوبر الموسيقي بدار الثقافة ابن رشيق بتونس

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تُنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تظاهرة "الأكتوبر الموسيقي" من 16 إلى 19 أكتوبر الحالي.



وتُستهلّ هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، بتنظيم ورشة مفتوحة في البحث في الموسيقى الملتزمة العربية، تحت إشراف الفنان نجم بن يوسف، يليها عرض مفتوح لنادي أحباء الشيخ إمام.





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وتتواصل الفعاليات في اليوم الثاني بتنظيم ورشة في الغناء تحت إشراف الأستاذة وفاء عباس. ثم يواكب الجومهور عرضا لشريط وثائقي بعنوان "رحلة عود 1" من إنتاج اجزيرة الوثائقية. ويختتم اليوم الثاني بعرض موسيقي للفنان مازن بن مبروك.ويكون الموعد في اليوم الثالث من التظاهرة مع عرض شريط وثائقي آخر بعنوان "رحلة عود 2"، تليه ورشة في الغناء التونسي تحت إشراف الأستاذ وسيم الوسلاتي. ويواكب الأطفال ضمن هذا اليوم الثالث عرض موسيقيا فرجويا بإمضاء سامي دربز.

ويُسدل الستار على هذه الفعالية بعرض شريط وثائقي "رحلة عود 3" وتنظيم ورشة في الإيقاع تنشطها الأستاذة إيمان الشطي، لتختتم الفنانة مريم بالتوهامي هذه التظاهرة بعرض موسيقي غنائي.