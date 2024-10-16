وزير الإقتصاد والتخطيط يعلن يوم 06 نوفمبر 2024 هو يوم انطلاق العد الفعلي للسكان

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خلال الجلسة الثالثة للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى المنعقدة يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري ، أعلن وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لدى اشرافه على افتتاح أشغالها، ان يوم 06 نوفمبر 2024 سيكون اليوم المرجعي لانطلاق العد الفعلي للسكان ، وهو اليوم الذي ستبدأ فيه الفرق الميدانية عملها في جمع البيانات في كافة جهات البلاد.



وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية الوعى المواطني والتعاون الفعال من قبل المواطنين والمستجوبين لانجاح هذا العمل الهام ، مبرزا أهمية التعداد العام للسكان والسكنى في تمكين الدولة من بلورة السياسات العامة ورسم الاستراتيجيات التنموية المستقبلية.





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وبين سمير عبد الحفيظ ان التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى 2024 سيتم إنجازه للمرة الأولى بإستخدام منظومات تكنولوجية ورقمية تم اعدادها من قبل كفاءات عليا من أبناء وبنات المعهد الوطني للإحصاء، وهو ما يمثل نقلة نوعية وانطلاقة حقيقية في إتجاه بناء منظومة إحصائية عصرية تواكب التطورات العالمية وتتناغم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.



ونوه الوزير في ذات السياق بمستوى التعاون البناء بين جميع الأطراف المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي لاسيما الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية و بعض الشركاء الدوليين لإنجاح هذا العمل الضخم، داعيا إلى مواصلة هذا التعاون البناء والتنسيق المحكم بما يؤمن سير كافة مراحل التعداد المتبقية بالسلاسة والنجاعة المطلوبتين.