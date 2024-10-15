عضو جمعية رعاية مرضى سرطان الثدي تؤكد ارتفاع درجة الوعي لدى نساء تونس بخصوص التقصي المبكر لسرطان الثدي

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قالت عضو الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي عبير بن جنات الساعي، ان درجة الوعي لدى نساء تونس فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الاصابة بمرض سرطان الثدي ارتفعت بصفة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.



وأضافت عبير بن جنات الساعي في تصريح اليوم الثلاثاء ل(وات) على هامش اليوم التحسيسي لتقصي سرطان الثدي الذي نظمته الجمعية بمقر المعهد الفرنسي بتونس، أنه خلال شهر اكتوبر من سنة 2023، تم تنظيم يوم تحسيسي للتقصي، وقد استقبلت الجمعية يومها ألف امرأة حيث تم الكشف فقط على 750 منهن نظرا لكثرة العدد حسب تقديرها.





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وأبرزت، في ذات السياق، أن من بين ال 750 امرأة التي تم الكشف عنهن، تبين اصابة 75 منهن بسرطان الثدي، مشددة على أهمية الكشف المبكر لهذا المرض الخبيث الذي يحتل المرتبة الأولى من السرطانات التي تصيب المرأة في تونس تليها بقية السرطانات الأخرى.



واشارت بن جنات الى أنه من المتوقع أن يتم خلال هذا اليوم التحسيسي، الكشف الاولي عن حوالي 450 امراة كما سيم بالمناسبة تقديم جملة من النصائح على غرار الفحص الذاتي للثديين باستخدام العينين واليدين لتحديد ما اذا كانت هناك أي تغيّرات في شكل وملمس الثديين وأهمية قيام النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين ال 50 و74 سنة بتصوير الثدي بالأشعة "ماموغرافي" مرة كل سنتين مؤكدة انه في صورة وجود اصابات بمثل هذا النوع من السرطان داخل العائلة فان عملية التصوير بالاشعة تتم منذ سن ال35 سنة.



جدير بالتذكير ان عدد الاصابات بسرطان الثدي في تونس تشهد ارتفاعا من سنة الى أخرى حيث تم تسجيل 4346 حالة جديدة خلال سنة 2023 في حين تم تسجيل 3884 حالة جديدة خلال سنة 2022.