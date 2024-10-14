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الجامعة التونسية للجودو تعلن عن تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 20:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية للجودو اليوم الاثنين عن تأجيل الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع عقدها يوم السبت 19 أكتوبر القادم الى موعد لاحق.
وأوردت في بلاغ أنّ قرار التأجيل جاء تبعا لمراسلة وزارة الشباب والرياضة المتعلقة بتأجيل الجلسات العامة للجامعات الرياضية.
يذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تأجيل جميع الجلسات العامة للجامعات الرياضية وذلك الى حين اشعار آخر.
وجاء ذلك بعدما دعت الوزارة في بلاغ سابق الجامعات الرياضية الى تعديل أنظمتها الاساسية في اتجاه حصرها في 3 دورات نيابية في اقصى الحالات وذلك باعتبار المدد السابقة.
...

وأوضحت الوزارة ان القرار يتنزل في إطار تجسيد توجّه وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ سياستها الرامية إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية وتحديد الفترات النيابية صلبها وتشجيعا للعمل التطوعي وتكريس مبدإ التداول في الميدان الرياضي.


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