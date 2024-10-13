سيدي بوزيد:اختتام فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان سيدي علي بومفتاح بمنطقة الازيرق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان سيدي علي بومفتاح بمنطقة الازيرق من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد الذي تواصل لمدة ثلاثة أيام بفقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة شدت الجمهور وشهدت اقبالا كبيرا.



وبين مدير المهرجان أحمد خشناوي أن المهرجان تضمن مجموعة من الفقرات أهمها عرض "مراحيل" للفنان محمد الهادي المحمدي وفقرات شعرية لثلة من الشعراء وعرض مسرحي لعزيزة بولبيار وعرض تنشيطي للأطفال وندوة فكرية بعنوان "نبش في الذاكرة والتراث بالازيرق من سياح مغيلة إلى كادحات مغيلة " وعرض فني للفنان عبد الرحمان الشيخاوي ومسابقات وعروض في الفروسية و"المشاف" واللباس التقليدي والتراث والتقاليد.

وأكد خشناوي ان المهرجان شهد إقبالا كبيرا نظرا لعدم توفر فضاءات أو أنشطة ترفيهية في المنطقة، التي تعاني من عزلة ثقافية مضيفا ان مختلف فقرات البرنامج تهدف لتوفير مساحة من الترفيه لمختلف الفئات العمرية



...



يشار الى أن المهرجان انتظم بدعم من وزارة الثقافة والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد ودار الثقافة بجلمة وبلدية جلمة.