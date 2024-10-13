الكينية تشيبنجيتيتش تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون في شيكاغو

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حطمت العداءة الكينية روث تشيبنجيتيتش الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون للسيدات في شيكاغو اليوم الأحد، مختصرة نحو دقيقتين عن الرقم القياسي السابق لتفوز بزمن غير رسمي قدره ساعتين وتسع دقائق و57 ثانية.

وكانت بداية تشيبنجيتيتش قوية وتركت بقية المنافسات خلفها عند منتصف الطريق ومضت قدما لتحصل على على لقبها الثالث في شيكاغو وحطمت الرقم القياسي السابق للإثيوبية تيجست أسيفا البالغ ساعتين و11 دقيقة و53 ثانية والذي تم تسجيله العام الماضي في برلين.

ر-هس

