بطولة افريقيا لكرة الطاولة أكابر: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بفوزين في مسابقة الفرق

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استهل المنتخب التونسي لكرة الطاولة أكابر اليوم السبت مشاركته في البطولة الافريقية المقامة في أديس أبابا من 12 الى 19 أكتوبر الجاري بانتصارين في مسابقة الفرق، بعدما فاز على منتخبي أثيوبيا بنتيجة 3-2 و على أنغولا بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وعلى هامش المناسبة، أكد عبد الرحمان العبدلي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة أنّ المنتخب التونسي ضمن حسابيا تأهله للدور الربع النهائي لمسابقة الفرق، وذلك قبل خوضه غدا الأحد لقاءه الثالث ضد المنتخب السوداني ضمن المجموعة الرابعة.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي للفرق يتطلع الى بلوغ منصة التتويج سيما وأنّه يملك عناصر شابة وذات مستوى عال في مقدمتها بطل افريقيا وسيم الصيد الذي سيعول عليه للتويج بمعدن الذهب في مسابقة الفردي التي تنطلق منافساتها يوم 16 أكتوبر.

وكشف أنّ المشاركة التونسية ممثلة بـوفد يضم 3 رياضين هم وسيم الصيد ومحمد أمين الخلوفي وفراس الشايب، وتسجل حضورها في بطولة إفريقيا للأمم في نسختها العشرين في مسابقات الفرق والزوجي والفردي.



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