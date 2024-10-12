مسرحية "رقصة سماء" تمثّل تونس في المهرجان الدولي للمسرح بمدينة بجاية الجزائر

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يسجّل المسرح التونسي حضوره في النسخة 13 من المهرجان الدولي للمسرح بمدينة بجاية الجزائرية، بمسرحية "رقصة سماء" التي تعرض غدا الأحد 13 أكتوبر على خشبة المسرح الجهوي عبد المالك بوقرموح.



تشهد الطبعة 13 للمهرجان الدولي للمسرح ببجاية التي انطلقت يوم 10 أكتوبر وتتواصل إلى يوم 18 من الشهر نفسه، مشاركة تسع فرق ممثلة لثماني دول من ضمنها تونس، لتقديم حوالي 40 عرضا ما بين مسرحيات وعروض الشارع وحكايات للأطفال.





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هذه المسرحية "رقصة سماء" من إنتاج المسرح الوطني التونسي بالشراكة مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالكاف والمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بزغوان، سينوغرافيا وإخراج الطاهر عيسى بن العربي ومن أداء منى نور الدين وهاجر حمودة وخالد الزيدي ولزهر الفرحاني وعبد الكريم البناني وشيماء الزعزاع وحمزة الورتتاني ومنير الخزري وإيمان المناعي وآمنة المهبولي.

من رقصة الدراويش تستمد "رقصة سماء" تفاصيلها، فبين عالم "هالة" في القرن الحادي والعشرين وعالم "شمس الدين التبريزي" في القرن 13، يوجِد الطاهر عيسى بن العربي سبيلا بين القصتين ويخلق عالما مخصوصا بمثابة البرزخ بين العالمين الممتدين في الزمان والمكان.

وعلى إيقاع حياة "هالة" الشخصية الأسيرة في عالم العائلة، تتشكل مشاهد المسرحية ويتدفق النص فيها ليمضي من نقد ظواهر اجتماعية واقتصادية وثقافية إلى الانغماس في دواخل الإنسان. وبين الفني والإنساني، الواقعي والمتخيل، الماضي والحاضر، تتهادى المسرحية لتحمل المشاهد إلى كواليس صناعة الأفلام ؛ السيناريو والكاستينغ والديكور والتصوير و المشاكل والصعوبات.

