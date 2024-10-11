استعدادا لمؤتمر "كوب 29" الوفد التونسي المشارك يتابع دورة تدريبية لتنسيق المواقف والتوجهات حول المسائل المناخية

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تابع الوفد التونسي، الذي سيشارك في مؤتمر الاطارف التاسع والعشرين حول التغيرات المناخية "كوب 29"، الذي ينتظم من 11 الى 22 نوفمبر 2025 بباكو، أذريبيجان، دورة تكوينية باربعة ايام لضمان تنسيق المواقف والتوجهات حول المسائل المناخية المطروحة وتعزيز موقع تونس على الساحة الدولية في مجال العمل المناخي.



وينصهر تنظيم هذه الدورة لفائدة الوفد التونسي، الذي يضم جميع القطاعات المعنية بالتغيرات المناخية وأبرز الفاعلين من وزارات ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المختصين في المجال، في إطار الاستعدادات لهذا الحدث الذي يكتسي اهمية في تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفق بلاغ نشرته الوزارة الجمعة.





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وقد تضمنت هذه الدورة سلسلة من العروض التقديمية والنقاشات حول تنظيم المؤتمر وأهميته، إلى جانب تحديد الموضوعات التفاوضية ذات الأولوية لتونس من اجل تدريب وتحضير الوفد التونسي ومن ثمة ضمان مشاركة فعالة ومتميزة في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وللمساهمة الإيجابية في الجهود العالمية لمجابهة التغير المناخي.



وانتظمت هذه الدورة ببادرة من وزارة البيئة، الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.







