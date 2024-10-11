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تصفيات امم افريقيا المغرب 2025 - مدغشقر - غامبيا 1-1

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 18:23 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغامبي 1-1 اليوم الجمعة بالمغرب في افتتاح الجولة الثالثة للمجموعة الاولى ضمن تصفيات كاس
امم افريقيا لكرة القدم (المغرب 2025).
وبادر المنتخب الملغاشي بافتتاح باب التسجيل عن طريق كليمون كوتوريي (45 ز2) قبل ان يعدل المنتخب الغامبي النتيجة بواسطة ياكوبا مينتاه (90 ز7).
وتختتم الجولة الثالثة للمجموعة الاولى مساء اليوم بلقاء تونس وجزر القمر الذي سيحتضنه ملعب رادس بداية من الساعة 20
...

الترتيب ن ل
تونس 6 2
غامبيا 2 3
جزر القمر 2 2
مدغشقر 2 3


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