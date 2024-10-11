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الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي: التمديد في آجال التصريح بالأجور ودفع المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2024 إلى يوم 16 أكتوبر

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 16:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الجمعة، عن التمديد في آجال التصريح بالأجور ودفع المساهمات بعنوان الثلاثية الثالثة لسنة 2024 إلى يوم 16 أكتوبر وذلك لتزامن يوم 15أكتوبر 2024 مع عيد الجلاء.

وأفاد صندوق الضّمان الاجتماعي، في بلاغ له، أنّ أجل إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان نظام العملة الأجراء، ونظام العملة غير الأجراء للثلاثية الثالثة لسنة 2024 حدّد ليوم الإربعاء 16 أكتوبر 2024 كآخر أجل للخلاص دون خطايا تأخير، وذلك لتزامن يوم 15أكتوبر 2024 مع عيد الجلاء.

...

وذّكر الصندوق أنّه بالإمكان التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد عبر بوّابة الصندوق www.cnss.tn أو باستعمال الهاتف الجوّال بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاصّ.


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