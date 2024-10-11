الجامعة التونسية لكرة اليد تعلن عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم للموسم الرياضي 2024-2025
قررت الجامعة التونسية لكرة اليد تعيين الحكم محمد نجيب الشريف على راس الإدارة الوطنية للتحكيم للموسم الرياضي 2024-2025 ورئيسا للجنة التعيينات.
واعلنت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسميةعلى شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تركيبة الادارة الوطنية للتحكيم وهي كالاتي //
عبد الله بن يحمد : مكلف بالعلاقات الخارجية
سمية عبيد : رئيس لجنة المتابعة والتقييم وعضوة لجنة التعيينات
واعلنت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسميةعلى شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تركيبة الادارة الوطنية للتحكيم وهي كالاتي //
عبد الله بن يحمد : مكلف بالعلاقات الخارجية
سمية عبيد : رئيس لجنة المتابعة والتقييم وعضوة لجنة التعيينات
سمير مخلوف : عضو لجنة المتابعة والتقييم
سفيان نصري : عضو لجنة التعيينات
إكرام الشاوش : مسؤولة لجنة التحكيم لكرة اليد الشاطئية
محمد القمري : رئيس لجنة تكوين ورسكلة الحكام بالإدارة الفنية الوطنية
شاهين العباسي : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة تونس
عادل الفهري : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الوطن القبلي
فيصل معلال : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الوسط والوسط الشرقي
وسيم القمري : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الجنوب
صفوان حمادي : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الوسط والجنوب الغربي
كما قامت الإدارة الوطنية للتحكيم بالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية بتعيين مسؤولين على التكوين والرسكلة على مستوى الرابطات الجهوية وهم :
إكرام الشاوش : رابطة تونس
سمية عبيد : رابطة الوطن القبلي
رمزي الخنيسي : رابطة الوسط والوسط الشرقي
فايز عبيد : رابطة الجنوب
صفوان الحمادي : رابطة الوسط والجنوب الغربي
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