الجامعة التونسية لكرة اليد تعلن عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم للموسم الرياضي 2024-2025

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قررت الجامعة التونسية لكرة اليد تعيين الحكم محمد نجيب الشريف على راس الإدارة الوطنية للتحكيم للموسم الرياضي 2024-2025 ورئيسا للجنة التعيينات.

واعلنت الجامعة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها الرسميةعلى شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تركيبة الادارة الوطنية للتحكيم وهي كالاتي //

عبد الله بن يحمد : مكلف بالعلاقات الخارجية

سمية عبيد : رئيس لجنة المتابعة والتقييم وعضوة لجنة التعيينات



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سمير مخلوف : عضو لجنة المتابعة والتقييم

سفيان نصري : عضو لجنة التعيينات

إكرام الشاوش : مسؤولة لجنة التحكيم لكرة اليد الشاطئية

محمد القمري : رئيس لجنة تكوين ورسكلة الحكام بالإدارة الفنية الوطنية

شاهين العباسي : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة تونس

عادل الفهري : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الوطن القبلي

فيصل معلال : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الوسط والوسط الشرقي

وسيم القمري : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الجنوب

صفوان حمادي : رئيس اللجنة الجهوية للتحكيم برابطة الوسط والجنوب الغربي



كما قامت الإدارة الوطنية للتحكيم بالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية بتعيين مسؤولين على التكوين والرسكلة على مستوى الرابطات الجهوية وهم :

إكرام الشاوش : رابطة تونس

سمية عبيد : رابطة الوطن القبلي

رمزي الخنيسي : رابطة الوسط والوسط الشرقي

فايز عبيد : رابطة الجنوب

صفوان الحمادي : رابطة الوسط والجنوب الغربي