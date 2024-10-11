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بن عروس: اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لمكافحة نبتة "الشويكة الصفراء"

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 13:36 قراءة: 1 د, 1 ث
      
اتّخذت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة النباتية، جملة من الإجراءات العملية لمكافحة نبتة "الشويكة الصفراء" بعدة معتمديات بالجهة.

وأوضحت رئيسة مصلحة حماية النباتات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، أنيسة بروق الرياحي في تصريح، اليوم الخميس، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المصالح المختصة تدخّلت لحرق وقلع هذه النبتة المضرة بالمساحات المزروعة، وتنظيف حواشي الطرقات، وقلع الأعشاب الطفيلية الضارة، حتى لا تتوسع رقعة انتشار "الشويكة الصفراء"، علاوة على تعهد بلديات بن عروس والمروج بتوفير الإمكانيات والآليات الجارفة اللازمة لإزالة بعض البؤر التابعة لها بالنظر.

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وأشارت إلى تواصل العمل الإرشادي لتحسيس فلاحي الجهة وتوعيتهم بالمخاطر التي يمكن أن تحدثها نبتة الشويكة الصفراء بزراعاتهم، والعمل على مكافحتها والحد منها، خاصة أمام اكتشاف وبروز عدة بؤر جديدة لها واتساع رقعة انتشارها بعدة أماكن على غرار شبدة ونعسان ومرناق.
وأضافت أن المندوبية تواصل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة النباتية، تنظيم أيام إعلامية حقلية حول مكافحة نبتة "الشويكة الصفراء" تركّز على التعريف بهذه النبتة الضارة وأسباب انتشارها وطرق مكافحتها.
ونبتة "الشويكة الصفراء" هي نبتة ضارّة يصل عمق جذورها إلى مترين وتتكاثر بالجذور والبذور وتمنع نمو الزراعات بشكل طبيعي، كما تعتبر من أكثر الأعشاب ضررا وانتشارا، حيث تتسبب في تراجع مردودية الإنتاج وجودته، نتيجة إفرازها لمواد تؤثر على نمو المحاصيل وتقلّل من خصوبة الأرض.


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