Babnet

مثول عبير موسي ومريم ساسي اليوم الجمعة أمام عميد قضاة التحقيق في خصوص قضيّة مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية (كريم كريفة)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6708b3e145e353.19037916_eqigfjkmlophn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 06:45 قراءة: 1 د, 42 ث
      
أفاد كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بأنّ موكّلته ستمثل، اليوم الجمعة، صحبة عضوة الديوان السياسي مريم ساسي، أمام عميد قضاة التحقيق وذلك في خصوص قضيّة مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.

يشار إلى أن عبير موسي مودعة بالسجن على ذمة هذه القضية منذ يوم 3 أكتوبر 2023.

...

وأوضح كريفة الذي دعا خلال ندوة صحفية انعقدت، مساء الخميس، إلى حملة وطنية لإطلاق سراح موسي أنّ هذه القضيّة عائدة من التعقيب لافتا إلى أنّ دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث المتعلّق بحفظ احدى التهم المنسوبة الى موسي، والخاصة بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، لكن تمّ الطعن في قرار دائرة الاتهام.

وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت يوم 31 جويلية الماضي بإبطال قرار ختم البحث المطعون فيه، وارجاع ملف القضية لقاضي التحقيق المتعهد ليتولى النظر في طلبات النيابة العمومية التكميلية، وصياغة قرار ختم بحث جديد، تراعى فيه جميع الموجبات القانونية.

على صعيد آخر طالب كريفة، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت إثر اجتماع الديوان السياسي للحزب والتداول في مخرجات انتخابات 6 أكتوبر، بإنهاء جميع المراسيم التي انبنت على الفصل 80 من دستور 2014 مبينا أنّ هذه المراسيم تزول بزوال أسبابها وسبب زوالها هو انتخابات 6 اكتوبر.

وقال إنه على السلطة أن تنهي هذه المراسيم من تلقاء نفسها أو على القضاة عدم تطبيقها. كما دعا الى استكمال مؤسسات الدولة مبينا انّه لا يمكن الحديث عن دولة قانون ومؤسسات دون استكمال مؤسستي المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، مطالبا في الآن نفسه بتنقيح القوانين خاصة التي تهم الشأن العام بصفة تشاركية بين جميع الأسلاك.

كما جدّد موقف الحزب الذي أعلنه يوم 3 أكتوبر والذي قال فيه إنّه لن ينخـرط في موعـد 6 أكتوبر ولن يعترف بشرعيّة ما سيفرزه هذا الموعد من أرقام ونتائج مهما كانت الجهة المستفيدة منه وأنّه سينأى بنفسه عن الانخراط في الصراعات الدائرة بين مكونات منظومة 25 جويلية 2021 والمنظومات المتعاقبة السابقة لها .

وأوضح أنّ سبب هذا الموقف هو الاتصالات التي تلقاها عدد من أعضاء الحزب من قبل حزب آخر يدعوهم للتصويت لفائدة مرشحهم للرئاسية ورفض رئيسة الحزب لذلك بالقول أنّها لن تكون في صفّ من وصفهتم بـ"الإخوان".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295619


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الجمعة 11 أكتوبر 2024 | 8 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
27°-20
31°-21
30°-22
31°-22
  • Avoirs en devises
    24575,5

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,36800 DT        1$ =3,07166 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   759,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*