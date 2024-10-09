Babnet

تحويل لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى بئر القصعة من الغد الخميس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6163d437601a16.19097702_hgknpjolifmqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 21:20 قراءة: 0 د, 39 ث
      
افادت الإدارة العامة للجسور والطرقات – إدارة الأشغال الكبرى بوزارة التجهيز والإسكان، أنه سيتم تحويل جزئي ووقتي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22) على طول حوالي 4 كلم على مستوى بئر القصعة بداية من يوم غد الخميس 10 أكتوبر 2024 ولمدة 14 يوما.

وعلّلت الادارة العامة للجسور، وفق بلاغ نشرته وزارة التجهيز والاسكان، مساء الاربعاء، الامر، بإنجاز طبقة السير (الطبقة النهائية للطريق) لمشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بالقسط عدد 4، إذ سيتم تحويل حركة المرور بصفة مؤقتة للعربات في اتجاه الحمامات الى الطريق في اتجاه تونس، التي ستصبح ذات اتجاهين مبينة ان ذلك تم بالتنسيق مع شرطة المرور.

...

ودعت وزارة التجهيز والاسكان كافة مستعملي الطريق، بالنظر الى ما قد يسببه هذا التحويل لحركة المرور من اكتظاظ، إلى الإنتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض في السرعة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295549


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأربعاء 09 أكتوبر 2024 | 6 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:53
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
32°-23
28°-22
28°-20
33°-22
  • Avoirs en devises
    24516,3

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,37054 DT        1$ =3,06865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1755,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:30 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*