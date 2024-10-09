تحويل لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى بئر القصعة من الغد الخميس

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افادت الإدارة العامة للجسور والطرقات – إدارة الأشغال الكبرى بوزارة التجهيز والإسكان، أنه سيتم تحويل جزئي ووقتي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22) على طول حوالي 4 كلم على مستوى بئر القصعة بداية من يوم غد الخميس 10 أكتوبر 2024 ولمدة 14 يوما.



وعلّلت الادارة العامة للجسور، وفق بلاغ نشرته وزارة التجهيز والاسكان، مساء الاربعاء، الامر، بإنجاز طبقة السير (الطبقة النهائية للطريق) لمشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بالقسط عدد 4، إذ سيتم تحويل حركة المرور بصفة مؤقتة للعربات في اتجاه الحمامات الى الطريق في اتجاه تونس، التي ستصبح ذات اتجاهين مبينة ان ذلك تم بالتنسيق مع شرطة المرور.





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ودعت وزارة التجهيز والاسكان كافة مستعملي الطريق، بالنظر الى ما قد يسببه هذا التحويل لحركة المرور من اكتظاظ، إلى الإنتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض في السرعة.