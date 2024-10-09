تنظيم مهمّة اقتصادية متعددة القطاعات إلى فرصوفيا من 4 إلى 7 ديسمبر 2024

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سيشارك 20 فاعل اقتصادي في مهمّة اقتصاديّة من 4 إلى 7 ديسمبر 2024، متعددة القطاعات إلى فرصوفيا ببلونيا، ببادرة من القسم الدولي من كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة، "كوناكت الدوليّة"، ومركز النهوض بالصادرات.



وتشمل هذه المهمّة، وفق بلاغ أصدره مركز النهوض بالصادرات، المؤسّسات والصناعات الصغرى والمتوسطة، التّي تبحث على تطوير نشاطها دوليا، وخصوصا، فعلى مستوى أسواق دول أوروبا الوسطى والشرقية.





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وسيكون للمؤسسات، التّي، سيقع انتقاؤها، فرصة التلاقي على عين المكان، ولمدّة يومين، مسيّري وأصحاب قرار بالمؤسسات البولونية لأجل عقد شراكات ممكنة.



وتشمل هذه المهمّة القطاعات الفلاحية والصناعات الغذائية والخدماتية والتكنولوجيات الحديثة والصناعات الصيدلانية والتجميل والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والسياحة.



ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم منتدى اقتصادي تونسي بولوني ، يوم 5 ديسمبر 2024، وإجراء لقاءات تشبيك مع الفاعلين من بولونيا، في التاريخ ذاته، فضلا عن تنظيم زيارات إلى الصالونات المهنية يوم 6 ديسمبر 2024.



وعلى المؤسّسات المهتمّة تأكيد مشاركتها يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 على أقصى تقدير عبر الرابط التالي: ce lien