تسجيل كميات من الامطار خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

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سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ( من الساعة السابعة صباحا ليوم 08 أكتوبر إلى الساعة السابعة صباحا ليوم 09 أكتوبر 2024)، كميات متفاوتة من الامطار بلغت 19 مليمتر في سيدي ثابت و13 مليمتر في رواد، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء.



وفي مايلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الجهات:





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ولاية تونس: سيدي بوسعيد 1 //



ولاية بنزرت: جومين 5 تينجة 1 العزيب 2// بنزرت 3//ماتلين 1//



ولاية اريانة: رواد 13// سيدي ثابت 19//شرفش 2//



كما سجل تساقط البرد بجهتي رواد وسيدي ثابت من ولاية اريانة.