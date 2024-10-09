Babnet

تسجيل كميات من الامطار خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 10:31 قراءة: 0 د, 27 ث
      
سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ( من الساعة السابعة صباحا ليوم 08 أكتوبر إلى الساعة السابعة صباحا ليوم 09 أكتوبر 2024)، كميات متفاوتة من الامطار بلغت 19 مليمتر في سيدي ثابت و13 مليمتر في رواد، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء.

وفي مايلي كميات الامطار المسجلة بحساب المليمتر وحسب الجهات:

...

ولاية تونس: سيدي بوسعيد 1 //

ولاية بنزرت: جومين 5 تينجة 1 العزيب 2// بنزرت 3//ماتلين 1//

ولاية اريانة: رواد 13// سيدي ثابت 19//شرفش 2//

كما سجل تساقط البرد بجهتي رواد وسيدي ثابت من ولاية اريانة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295509


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأربعاء 09 أكتوبر 2024 | 6 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:53
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
32°-23
28°-22
28°-20
33°-22
  • Avoirs en devises
    25653,3

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36990 DT        1$ =3,07171 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   1762,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 11:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*