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وزارة الصناعة تؤكد الحرص على ربط مركزيات الحليب بشبكة الغاز الطبيعي

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 19:08 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الحرص على ضرورة ربط مركزيات الحليب بشبكة الغاز الطبيعي لتمكينها من الإعتماد على التوليد المؤتلف للطاقة في ظل صعوبات تواجهها هذه المركزيات مستوى كلفة الإنتاج.

وعقدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ، الثلاثاء، اجتماعا لدراسة آفاق منظومة الألبان في تونس حضره كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته بوبكر المهري وعدد من ممثلي المهنة إلى جانب عدد من إطارات الوزارة ومن الشركة التونسية للكهرباء والغاز

...

وشدد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية الانخراط في البرنامج الوطني للانتقال الطاقي بالاعتماد على الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية.

وتوجد في تونس 10 مركزيات حليب بطاقة إنتاج يومية حوالي 4.6 مليون لتر منها 7 في حالة نشاط الى جانب وحدتين لتجفيف الحليب بطاقة إنتاج يومية في حدود 220 ألف لتر و4 وحدات ناشطة فقط لإنتاج الياغرت ، 45 وحدة لإنتاج الأجبان بطاقة إنتاج يومية في حدود 450 ألف لتر.




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