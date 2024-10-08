وزارة التربية تنشر رزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية دورة2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6203d761349448.95350591_mhqjlokingpfe.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بالنسبة للسنة الدراسية 2024-2025، يوم 2 جوان وتتواصل أيام 3 و4 و9 و10 و11 جوان 2025 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 24 جوان 2025، وفق ما جاء في روزنامة الامتحانات الوطنية لوزارة التربية بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.



ويتم اجراء امتحانات دورة المراقبة لباكالوريا 2025، خلال فترة من 30 جوان 2025 إلى 3 جويلية 2025 على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 13 جويلية 2025، حسب نفس الروزنامة.





...



وحددت الوزارة، الفترة ما بين 14 و26 أفريل المقبل، تاريخ إختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية بالنسبة للمترشحين لامتحان الباكالوريا.



كما حددت تاريخ امتحانات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية من 16 إلى 18 جوان 2025 على ان يتم الاعلان عن نتائجها يوم 4 جويلية 2025 فيما تنتظم الامتحانات الوطنية لشهادتي ختم التعليم الاساسي العام وختم التعليم الأساسي التقني من 19 إلى 21 جوان القادم ويتم الاعلان عن النتائج يوم 7 جويلية 2025.