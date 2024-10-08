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سليانة: دخول مشروع البئر العميقة "السوالم "7 بمعتمدية مكثر حيز الاستغلال

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 10:59 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دخل مشروع البئر العميقة "السوالم 7" بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة، أواخر الأسبوع المنقضي حيز الاستغلال، وفق مصدر من إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأكد ذات المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أهمية المشروع في تجنب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بمدينة مكثر وأحوازها، مما سيساهم في ضمان التزود بطريقة عادية و منتظمة.

...

وأضاف أن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع تقدر ب1.5 مليون دينار، حيث شمل إحداث وتجهيز وربط البئر العميقة فضلا عن إعادة تهيئة محطة الضخ وتجديد 3.5 كم من القنوات، وأشار إلى أن سعة التدفق تقدر ب14 لترا في الثانية وهو موجه لفائدة 8 ألاف عائلة
يذكر أن مشروع تزويد منطقة وادي اللوز بالماء الصالح للشرب بمعتمدية الكريب، دخل حيز الاستغلال خلال أواخر الصائفة الجارية لفائدة 100 عائلة


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