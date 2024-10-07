اشغال انجاز المنطقة الصناعية بوعرادة 2 بولاية سليانة تقدمت بنسبة 85 بالمائة
كشفت الوكالة العقارية الصناعية عن تقدم انجاز المنطقة الصناعية بوعرادة 2 - ولاية سليانة -بنسبة 85 بالمائة علما وانه سيتم خلال الأيام المقبلة تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وانجاز المفترق الدوراني بمدخل المنطقة.
وأضافت الوكالة في بلاغ نشرته، الاثنين هذه المنطقة الصناعية التي تمسح 22 هكتار و تبعد 38 كلم عن الطريق السريعة "أ1"، مزودة بمختلف الشبكات الخارجية .
وأضافت الوكالة في بلاغ نشرته، الاثنين هذه المنطقة الصناعية التي تمسح 22 هكتار و تبعد 38 كلم عن الطريق السريعة "أ1"، مزودة بمختلف الشبكات الخارجية .
وأدى الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية، قيس الماجري زيارة ميدانية، الاثنين، الى هذه المنطقة لمتابعة الاشغال علما وان يوجد بولاية سليانة سبع مناطق صناعية على مساحة 66 هكتار.
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