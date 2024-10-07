"بضاعتكم ردت إليكم".. "حماس" تنصب كمينا لقوات إسرائيلية باستخدام قنبلة غير منفجرة

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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم بمنطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة مستخدمة قنبلة "جي بي يو".



ويظهر في الفيديو تفخيخ مقاتلي "حماس" لمبنى باستخدام قنبلة "جي بي يو" غير منفجرة، وعلقوا في نهاية الفيديو "بضاعتكم ردت إليكم".

"بضاعتكم ردت إليكم"..



عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بمنطقة الحاووز التركي غرب معسكر جباليا شمال القطاع.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rD8C16Fnfc — رضوان الأخرس (@rdooan) October 7, 2024

ويظهر في الفيديو تفخيخ مقاتلي "حماس" لمبنى باستخدام قنبلة "جي بي يو" غير منفجرة، وعلقوا في نهاية الفيديو "بضاعتكم ردت إليكم".

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كما أعلنت الكتائب استهداف مدينة سديروت بعدد من صواريخ "رجوم" قصيرة المدى عيار 114 ملم.



واستهدفت أيضا دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافاه" بعبوة أرضية وقذيفة "الياسين 105" شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.