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تونس تشارك في ورشة اقليمية حول النهوض بخطط الاسكان في المنطقة العربية

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Publié le Lundi 07 Octobre 2024 - 20:03 قراءة: 0 د, 58 ث
      
شاركت تونس، الإثنين، بممثل عن وزارة التجهيز والاسكان، في ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بالأردن في إطار انطلاق البرنامج الإقليمي حول النهوض باستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية.

ويأتي الإجتماع في اطار استعداد مكتب موئل الأمم المتحدة في المنطقة العربية لتنظيم لدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة المصرية القاهرة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
ويشارك في الورشة، وفق وزارة التجهيز، عدد مهم من الخبراء الفنيين وممثلي الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بمجال الإسكان من المسؤولين والاستشاريين.
...

وتشكل فرصة لعرض بيانات الإسكان للبلدان المشمولة بالبرنامج والاتفاق على إطار عمل لجمع البيانات من أجل التقييم الاقليمي لقطاع الإسكان في المنطقة العربية وتبادل المعارف والتجارب لتطوير معالجة الملفات الوطنية للإسكان.
وتتضمن الورشة جلسات نقاش بهدف تقديم الدعم الفني لتحليل وضع السكن بالبلدان العربية وتحديد البرامج والتدخلات ذات الأولوية بشكل تشاركي لتعزيز الجهود نحو إعداد وتحديث استراتيجيات الإسكان الوطنية في عدة دول في المنطقة العربية.
وسينتظم المنتدى الحضري العالمي تحت عنوان " الطريق إلى المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر؛ سبل تحقيق الإسكان المستدام والشامل في المنطقة العربية".
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جهود تطوير سياسات الإسكان الشاملة بمختلف الدول العربية، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق الحق في السكن اللائق للجميع من خلال التقييم الشامل لقطاع الإسكان.


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