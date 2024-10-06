مدير الحملة الانتخابية للمغزاوي: "نتوقع نتائج جيدة لمرشحنا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/zou2.jpg width=100 align=left border=0>

قال عبد الرزاق عويدات، مدير الحملة الانتخابية للمترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، خلال نقطة اعلامية انعقدت مساء اليوم الأحد في مقر حملة المترشح بالعاصمة، بعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة مساء، إنه يتوقع "نتائج جيدة" للمترشح رقم 2.

أخبار ذات صلة: سيغما كونساي.. 89.2 بالمائة من الناخبين في تونس صوّتوا لقيس سعيد...

وأضاف عويدات، أن فريق الحملة والملاحظين الذين يمثلون المترشح رقم 2 ، "سجلوا عديد الخروقات والتجاوزات المرتكبة في الجهات، وتم تدوينها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مبينا أن هذه التجاوزات تتعلق أساسا "بعدم حياد الادارة"، ولا سيما الإدارة المحلية والعمد، وفق تعبيره.



وأضاف عويدات، أن فريق الحملة والملاحظين الذين يمثلون المترشح رقم 2 ، "سجلوا عديد الخروقات والتجاوزات المرتكبة في الجهات، وتم تدوينها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، مبينا أن هذه التجاوزات تتعلق أساسا "بعدم حياد الادارة"، ولا سيما الإدارة المحلية والعمد، وفق تعبيره.

...



وقال في هذا الصدد "لقد سجلنا محاولة العديد من ممثلي الإدارة التأثير على الناخبين والتدخل أثناء الذهاب الى مكاتب الاقتراع وأثناء القيام بعملية التصويت"



وأكد أن فريق الحملة سيكون لديه ممثلين في عملية الفرز، وينتظر النتائج التي ستعلنها هيئة الانتخابات، لأن اي تصريح من خارج الهيئة "لا يمكن اعتماده"، وفق تقديره.



وذكر عويدات، أنه سيتم لاحقا تنظيم ندوة صحفية أخرى للتعليق على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إبان الاعلان عنها من قبل هيئة الانتخابات.