التنس: التونسية لميس حواص تتوّج بلقبي الفردي والزوجي بدورة اكرا الدولية للأواسط

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توجت لاعبة المنتخب التونسي للتنس لميس حواص بلقبي الفردي والزوجي في الدورة الدولية للأواسط والوسطيات التي أقيمت بالعاصمة الغانية أكرا.

وكانت لميس حواص احرزت لقب مسابقة الفردي اثر فوزها صباح اليوم الاحد في الدور النهائي على اللاعبة الهندية شونداري ديا بشوطين مقابل شوط (تفاصيلها 6-2 و4-6 و6-4).



كما توجت اللاعبة التونسية بمسابقة الزوجي بفوزها رفقة الزمبابوية ناتالي ساشا على الثنائي اريلا وماركينا من مدغشقر وغانا بشوطين نظيفين (تفاصيلها 6-2 و6-3). وهو اللقب الخامس في رصيدها في فئة الزوجي.