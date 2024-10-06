حسام الدين الجبابلي: القوات الأمنية على أتم الاستعداد لتأمين المسار الانتخابي

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أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، استعداد القوات الأمنية لتأمين كافة المسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاقه وحتى نهايته، لافتا إلى أن وزارة الداخلية والإدارة العامة للحرس الوطني لها تجارب كبيرة في تأمين الاستحقاقات الانتخابية .وأفاد، في تصريح إعلامي، اليوم الأحد بقصر المؤتمرات، بأن استعدادات الوحدات الأمنية لتأمين هذا الاستحقاق، انطلقت بعد صدور الأمر عدد 403 المؤرخ في 2 جويلية 2024 الداعي إلى الانتخابات الرئاسية سواء كانت داخل أرض الوطن يوم الأحد 6 أكتوبر الجاري أو خارج التراب التونسي أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، وفي تنسيق تام بين مختلف مكونات وزارة الداخلية (الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية) وكذلك مع الجيش الوطني في هذا المجال.



وأضاف بأن هذه الوحدات بصدد إجراء تقييمات في مجالات تدخلها في المسار الانتخابي ووضعت برامج وتكوينا متواصلا لضمان حياد الوحدات ونزاهتها وحسن استعدادها في تامين المسار الانتخابي ككل سواء كان خارج مكاتب الاقتراع وحتى التدخل ان لزم الامر داخل مراكز الاقتراع إن طلب ذلك رئيس مركز الاقتراع.





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وأوضح أن هناك نشاطا استعلاماتيا إرشاديا بعيدا عن مراكز الاقتراع وتنسيقا بين مختلف هياكل الدولة في وزارة الداخلية سواء كان مع الامن والحرس الوطنيين، لافتا إلى أن تم أمس السببت نشر التعزيزات الأمنية ومختلف المواد اللوجستية من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة التي انطلقت نحو جميع الجهات.

وقال أن مختلف الوحدات توزعت بكافة مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولى للصباح، مشيرا إلى مهمتهم تنتهي بإتمام المسار الانتخابي.

وبين أن الوحدات المختصة في التدخل والتدخلات السريعة وضعت ترتيبات خاصة وهي حاضرة للتدخل في أي ظرف وفي أي وقت.

