تونس سجلت نموا لحركة عبور المجال الجوي بنسبة 8ر16 بالمائة مع موفى سبتمبر 2024

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ارتفعت حركة عبور المجال الجوي لتونس، خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2024، الى 45 الف و921 عملية، مسجلة نموا بنسبة 8ر16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.



وسجّلت المطارات، المُستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات، وفق معطيات نشرها الاخير، الجمعة، تطوّرا للحركة التجاريّة للنّقل الجوّي مقارنة بمثيلتها من السنة المُنقضية.





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وبلغ العدد الجملي لحركة الطائرات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحاليّة، 60 ألف و 732 رحلة، بنسبة نمو قاربت 3ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.



وووصل عدد الرحلات المسجلة بمطار تونس قرطاج الدولي الى 44 ألف و 622 رحلة، اي بتطور قدره 5ر5 بالمائة في حين ناهزت الرحلات المسجلة بمطار جربة جرجيس الدولي 13 ألف و193 رحلة، مسجلة نموا بنسبة 8ر8 بالمائة.



وسجل مطار توزر نفطة الدولي 320 رحلة محققا تطوار بـ2ر50 بالمائة، فيما بلغ عدد الرحلات بمطار طبرقة عين دراهم الدولي 139 رحلة، اي بارتفاع بنسبة 5ر1 بالمائة، في حين تراجع بلغ عدد الرّحلات بمطار صفاقس طينة الدولي بنسبة 3ر10 بالمائة الى 454 2 رحلة.

