لجنة النظام الداخلي لحزب مسار 25 جويلية تقرر تجميد النشاط الحزبي للأمين العام للحزب محمود بن مبروك

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قررت لجنة النظام الداخلي لحزب مسار 25 جويلية، تجميد وإيقاف النشاط الحزبي للأمين العام للحزب محمود بن مبروك داخل هياكل الحزب، إثر مصادقة اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب على هذا القرار بالإجماع.



وأفاد بدر الدين الغرسلاوي، رئيس اللجنة المركزية لحزب مسار 25 جويلية، في تصريح ل (وات) اليوم الثلاثاء، أنه تبعا لذلك فإن بن مبروك "لم يعد يمثل حزب المسار وليس له الصفة القانونية لتمثيله، وكل ما يصدر عنه يمثله شخصيا"، وذلك إلى حين إستكمال الإجراءات القانونية.





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وأضاف أن الحزب سيعقد لاحقا ندوة صحفية، لتوضيح الخروقات التي ارتكبها بن مبروك "لضرب الحزب ومسار 25 جويلية برمته، واحداث البلبة داخل قيادات الحزب في فترة حساسة هي فترة الانتخابات الرئاسية".



يشار الى أن المكتب السياسي لحزب المسار، كان نشر بلاغا يوم 19 جويلية الفارط على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، نبه فيه قياداته المحلية والجهوية والمكتب الوطني مما وصفه ب "محاولة فاشلة" للأمين العام للحزب "للإستيلاء على الحزب بطريقة مخالفة لقانون الأحزاب والقانون الأساسي للحزب"، الذي ينص على أن مؤسسي الحزب يتخذون القرارات بالإجماع، وفي صورة الإختلاف يقع اللجوء للتصويت.



كما أعلن في بلاغه، أنه سيعقد جلسة إستثنائية بحضور عدل منفذ والأمين العام للحزب، لإحالته على لجنة النظام الداخلي والمثول أمام مجلس التأديب، حسب مقتضيات القانون الأساسي للحزب وقانون الأحزاب المؤرخ في 2011 .