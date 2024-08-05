قابس: المطالبة بتسريع تجسيم قرار تركيز وحدة تخزين الأدوية الخصوصية وبانطلاق عملها في اقرب وقت

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

اكد رئيس المجلس الجهوي بقابس الأسعد العتيق في تصريح لصحفي "وات"، الحاجة الملحة للتسريع بتجسيم القرار المتعلق بتركيز وحدة تخزين الأدوية الخصوصية بقابس ولانطلاق عمل هذه الوحدة.



واضاف العتيق أن مرضى الأورام وعائلاتهم يعيشون معاناة حقيقية، حيث يضطرون للتنقل الى ولاية صفاقس للحصول على تلك الأدوية، والانتظار طيلة ساعات، مع امكانية عدم الحصول عليها والرجوع من دونها، ومعاودة التنقل مرة اخرى.

وبين أن ولاية قابس، التي تعاني من ارتفاع ملحوظ في عدد المرضى بالأورام السرطانية، في أحوج ما يكون لقطب امتياز مختص في معالجة هذه الامراض الخبيثة، ولوحدة توزيع للأدوية الخصوصية، تسهل على المرضى الحصول على الأدوية.



...





يذكر أنه تم يوم 06 فيفري 2023 امضاء اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدفاع الوطني، تتعلق باحداث وحدة لتخزين الأدوية الخصوصية بالمستشفى العسكري بقابس، وتوزيعها على المضمونين الاجتماعيين، تتكفل بمقتضاها الهياكل التابعة لوزارة الدفاع الوطني ببناء الفضاء، على أن يتولى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمويل انجاز المشروع الذي يشرف على استغلاله فيما بعد الصندوق الوطني للتأمين على المرض.