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البصمة الكربونية: مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يفتح باب المشاركة في دورة لتدريب خبراء مرافقين لتقييم البصمة الكربونية

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Publié le Dimanche 04 Août 2024 - 18:08 قراءة: 0 د, 37 ث
      
-أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة، عن فتح باب المشاركة في دورة لتدريب خبراء مرافقين لتقييم البصمة الكربونية.


وتم إطلاق هذه الدعوة كجزء من مشروع مرافقة التحول البيئي لصناعة التنقل، والهادفة إلى اختيار 13 خبيرا وطنيا سيستفيدون من "التدريب النظري لتقييم البصمة الكربونية".
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وسيؤمن الخبراء انفسهم، في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية، مرافقة المؤسسات مع الاستفادة من دعم وثيق من قبل خبراء دوليين مختصيين في هذا المجال، وفق بلاغ صادر مؤخرا عن مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة.


ويتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة التدريبية، بحسب نفس المصدر، إرسال ملفاتهم عن طريق البريد المسجل أو عن طريق البريد السريع أو عن طريق التسليم المباشر إلى مكتب الضبط المركزي التابع لمركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة، وذلك قبل تاريخ 30 أوت الجاري.


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