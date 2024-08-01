كاتب الدولة المكلف بالأمن يتفقد الوحدات الأمنية بولايتي القصرين والكاف

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أدّى كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن، سفيان بالصّادق، اليوم الخميس، مرفُوقا بعدد من الإطارات العُليا للوزارة زيارة تفقّد بولايتي القصرين والكاف للاطلاع على ظروف عمل الوحدات الأمنية التابعة لمختلف الأسلاك.



وقام كاتب الدولة، وفق بلاغ للداخلية، بتفقد عدد من المقرات الأمنية من أمن وحرس وطنيين والإطارات والأعوان العاملة بها، حيث شملت الزيارة في ولاية القصرين مركز الأمن الوطني بحيدرة والمركز الحدُودي بالصّري التابع لفرقة الحدُود البرّية للحرس الوطني بحيدرة.





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وفي ولاية الكاف زار مركز الأمن العمُومي للحرس الوطني بمنزل سالم بتاجروين ومركز الحدُود البرّية بالطريشة التابع لفرقة الحدُود البريّة للحرس الوطني بالفالتة ومركز الأمن الوطني النموذجي بتاجروين، حيث اطلع على المهام اليومية للوحدات الأمنية العاملة بالجهة إضافة إلى تقديم عروض حول منظومة تأمين الحدود البرية والتصدّي لمختلف الجرائم، على غرار اجتياز الحدود البرية وترويج المخدرات والجرائم الإرهابية.



كما تحوّل بالصّادق إلى عدد من المفترقات والنقاط الأمنية بولايتي القصرين والكاف للاطلاع على حسن سير العمل وتفقد الوحدات الأمنية العاملة بها.



ومثّلت الزيارة مُناسبة للاطلاع على مدى جاهزيّة الوحدات الأمنية والإنصات لمشاغل الأمنيين من مُختلف الأسلاك وظروف العمل والإقامة.



ونوه كاتب الدولة بما تتحلّى به الوحدات الأمنيّة من انضباط ووطنيّة عالية، داعيا إلى مزيد البذل والعطاء والرّفع من درجة الأهبة العمليّاتيّة للحفاظ على الأمن العام وسلامة التراب الوطني من خلال التصدّي لظاهرة الإرهاب وعمليّات مُحاولة اجتياز الحدُود البرّية خلسة باتجاه الأراضي التونسية.

