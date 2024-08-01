رئيس الجمهورية يودع بالخزينة العامة صك الضمان المالي للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

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توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس إلى مقر الخزينة العامة للبلاد التونسية حيث أودع صك الضمان المالي للترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الدولة عند تسلم وصل إيداع الصك أنه لم يقبل التمويل العمومي ولن يقبل به كما لن يقبل أي تمويل من أي كان، مبينا أن قيمة الضمان المالي عند تقديم ترشحه لانتخابات 2019 كانت "تطوعا" من الشباب وهي سلفة في حدود 10 آلاف دينار.

