ارتفاع أسعار جلّ أنواع الخضر والغلال والأسماك بسوق الجملة ببئر القصعة في شهر جوان 2024

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سجلت أسعار بيع جلّ أصناف الخضر والغلال والأسماك ارتفاعا ملحوظا، خلال شهر جوان 2024، بنسبة تراوحت بين 189 بالمائة بالنسبة للكيلوغرام الواحد من البصل ليبلغ سعره 1446 مليم ونسبة 3 بالمائة بالنسبة للتفاح ليناهز سعر الكغ الواحد 2878 مليم، حسب ما أظهره معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة.



وأبرزت معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، مؤخرا، أن ارتفاع أسعار الغلال شمل "الدلاع" بنسبة 94 بالمائة ليصل سعره الى 994 مليم/الكغ والخوخ "بوطبقاية" بنسبة 81 بالمائة (3295 مليم/ الكغ) والخوخ بنحو 63 بالمائة (2742 مليم/ الكغ).





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وتعلق هذا الارتفاع ايضا، ببقية غلال الموسم الصيفي والمتمثلة في "العوينة" بنسبة 33 بالمائة (3507 مليم/ الكغ) والعنب بنسبة 3 بالمائة (6000 مليم/ الكغ) والبطيخ بنحو 31 بالمائة (2098 مليم/ الكغ) والتين بنسبة 25 بالمائة (5000 مليم/ الكغ) واللوز الأخضر بنحو 5 بالمائة (1805 مليم/ الكغ) والتفاح بنسبة 3 بالمائة (2878 مليم/ الكغ).



وتقلصت، في المقابل، أسعار بيع بقية الغلال، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، بنسبة 9 بالمائة للمشمش ليعرض بسعر 2546 مليم/ الكغ وبنسبة 18 بالمائة للفراولة (2628 مليم/الكغ) والقوارص بنسبة 64 بالمائة (1426 مليم/ الكغ).



وبيّن معدل التطور الجملي لتزويد سوق بئر القصعة بالغلال، أيضا، انخفاضا هاما في كميات "الدلاع" والخوخ والخوخ "بوطبقاية" و"العوينة" و"البطيخ" والمشمش.



وشهدت أسعار الخضر، بدورها، زيادة ملحوظة، خلال شهر جوان 2024، تعلقت خاصة بالبصل (189 بالمائة عند سعر 1446 مليم/الكغ) والفلفل الحلو (بنسبة 60 بالمائة الى سعر 2743 مليم/ الكغ) والقرع الأخضر (44 بالمائة الى 1124 مليم/ الكغ) و"المعدنوس" (32 بالمائة الى سعر 1029 مليم/ الكغ) والفلفل الحار (28 بالمائة الى 1753 مليم/ الكغ) والبطاطا (11 بالمائة ليصل سعره الى 1170 مليم/ الكغ).



وانخفضت كميات البطاطا المزودة في سوق بئر القصعة، دون غيرها، خلال الفترة المذكورة بنسبة 9 بالمائة لتمر من 2305 أطنان، في جوان 2023، الى 2106 طنا في جوان 2024.



وتراوح ارتفاع أسعار الأسماك، في شهر جوان 2024، بين 50 بالمائة و7 بالمائة وشمل "النزلي" الذي زاد سعره بنحو 50 بالمائة ليبلغ 15787 مليم/الكغ و"الغزال" بنسبة 48 بالمائة (10168 مليم/الكغ) و"البوري" بنسبة 40 بالمائة (10168 مليم/الكغ) و"التريلية الحمراء" بنحو 24 بالمائة (28351 مليم/الكغ) و"السردينة" بنسبة 20 بالمائة (4769 مليم/الكغ) و"الصوبيا" بنسبة 7 بالمائة (19000 مليم/الكغ).



وتقلصت، في المقابل، أسعار بيع أصناف اخرى من الأسماك، خلال جوان 2024، ومنها "الشورو" (بنسبة 7 بالمائة - 3890 مليم/ الكغ) و"البارس" (17 بالمائة - 3730 مليم/ الكغ) و"المرجان كركارة" (58 بالمائة - 3503 مليم/ الكغ).