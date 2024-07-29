أولمبياد باريس.. بفضل برنزية المبارز محمد السيد مصر تدخل جدول الميداليات بعد تونس وجنوب افريقيا

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اصبحت مصر ثالث بلد افريقي يدخل جدول ميداليات دورة الالعاب الاولمبية 2024 بعد تونس وجنوب افريقيا وذلك بعد حصول المبارز محمد اليوم على برونزية سلاح السيف .
و في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:
الدولة ذهب فضة برنز المجموع
و في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:
الدولة ذهب فضة برنز المجموع
1-اليابان 4 2 1 7
2-أستراليا 4 2 0 6
3-الولايات المتحدة 3 6 3 12
4-فرنسا 3 3 2 8
5-كوريا الجنوبية 3 2 1 6
6-الصين 3 1 2 6
7-إيطاليا 1 2 3 6
8-كازاخستان 1 0 2 3
9-بلجيكا 1 0 1 2
10-ألمانيا 1 0 0 1
-هونغ كونغ 1 0 0 1
-أوزبكستان 1 0 0 1
13- بريطانيا 0 2 2 4
14-البرازيل 0 1 2 3
15-كندا 0 1 1 2
16-تونس 0 1 0 1
-فيجي 0 1 0 1
-كوسوفو 0 1 0 1
-مونغوليا 0 1 0 1
-بولونيا 0 1 0 1
21-السويد 0 0 2 2
22-مصر 0 0 1 1
-إسبانيا 0 0 1 1
-المجر 0 0 1 1
-الهند 0 0 1 1
-مولدافيا 0 0 1 1
-المكسيك 0 0 1 1
-جنوب إفريقيا 0 0 1 1
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