أولمبياد باريس.. بفضل برنزية المبارز محمد السيد مصر تدخل جدول الميداليات بعد تونس وجنوب افريقيا

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اصبحت مصر ثالث بلد افريقي يدخل جدول ميداليات دورة الالعاب الاولمبية 2024 بعد تونس وجنوب افريقيا وذلك بعد حصول المبارز محمد اليوم على برونزية سلاح السيف .

و في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم الثالث من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:



الدولة ذهب فضة برنز المجموع



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1-اليابان 4 2 1 7

2-أستراليا 4 2 0 6

3-الولايات المتحدة 3 6 3 12

4-فرنسا 3 3 2 8

5-كوريا الجنوبية 3 2 1 6

6-الصين 3 1 2 6

7-إيطاليا 1 2 3 6

8-كازاخستان 1 0 2 3

9-بلجيكا 1 0 1 2

10-ألمانيا 1 0 0 1

-هونغ كونغ 1 0 0 1

-أوزبكستان 1 0 0 1

13- بريطانيا 0 2 2 4

14-البرازيل 0 1 2 3

15-كندا 0 1 1 2

16-تونس 0 1 0 1

-فيجي 0 1 0 1

-كوسوفو 0 1 0 1

-مونغوليا 0 1 0 1

-بولونيا 0 1 0 1

21-السويد 0 0 2 2

22-مصر 0 0 1 1

-إسبانيا 0 0 1 1

-المجر 0 0 1 1

-الهند 0 0 1 1

-مولدافيا 0 0 1 1

-المكسيك 0 0 1 1

-جنوب إفريقيا 0 0 1 1