قابس: اقبال كبير على شواطئ الجهة

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افاد رئيس فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس عصام الثليبي صحفي "وات" اليوم السبت، بأن شواطئ الجهة تشهد، خلال موسم الاصطياف الحالي، اقبالا كبيرا ومتزايدا من المصطافين القادمين من الولايات الداخلية المجاورة ومن ليبيا والجزائر.



واضاف الثليبي أن الحرص كان كبيرا على انجاح موسم الاصطياف، سيما في الجانب المتعلق بنظافة الشواطئ ومقاومة كل الظواهر التي من شأنها اقلاق راحة المصطافين على غرار الانتصاب الفوضوي، وبين أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس ستستكمل في الأيام القليلة القادمة التدخل السابع ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ، الذي شرعت في تنفيذه منذ يوم 16 ماي 2024، واشار الى ان برنامج شهر أوت يتضمن 03 تدخلات بكل شاطئ.



واضاف الثليبي أن الحرص كان كبيرا على انجاح موسم الاصطياف، سيما في الجانب المتعلق بنظافة الشواطئ ومقاومة كل الظواهر التي من شأنها اقلاق راحة المصطافين على غرار الانتصاب الفوضوي، وبين أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بقابس ستستكمل في الأيام القليلة القادمة التدخل السابع ضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ، الذي شرعت في تنفيذه منذ يوم 16 ماي 2024، واشار الى ان برنامج شهر أوت يتضمن 03 تدخلات بكل شاطئ.

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ويشمل هذا البرنامج 9 شواطئ وهي، المطوية ووذرف وغنوش وقابس المدينة وشنتش ومطرش وأولاد عبودة ( تبلبو) والحمروني ( ليماوة ) بمعتمدية قابس الجنوبية وكتانة بمعتمدية مارث.



ويتضمن برنامج التنظيف الآلي للشواطئ، الذي سيتواصل الى موفى شهر سبتمبر المقبل، التدخل في مساحة تمتد على طول 14 كلم بمعدل 11 تدخلا بكل شاطئ، علما وأن كل تدخل يتضمن غربلة الرمال وجمع الفضلات الموجودة بالشواطئ وفي مقدمتها المواد البلاستيكية المختلفة.