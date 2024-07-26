أمام شبابيك مغلقة جمهور مهرجان الحمامات الدولي يسهر مع الأغنية التونسية تزامنا مع الاحتفالات بعيد الجمهورية

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على أنغام النشيد الوطني التونسي، انطلقت سهرة الأغنية التونسية التي تتزامن مع عيد الجمهورية، هذا العيد الوطني الذي اختار القائمون على مهرجان الحمامات الدولي في دورته الثامنة والخمسين أن يخصصه للاحتفاء بالمدونة الغنائية التونسية بأصوات تونسية وعازفين تونسيين، فكانت سهرة الحنين إلى أجمل الأغاني حضرها جمهور غصت به مدارج مسرح الهواء الطلق بالحمامات في عرض أقيم أمام شبابيك مغلقة.



سهرة الأغنية التونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود احتفت بالموسيقى التونسية وكرمت عديد الفنانين التونسيين من خلال حضور ثلاثة أصوات مميزة ومتنوعة حيث كان الموعد مع كل من الفنان غازي العيادي وأسماء بن أحمد ومهدي العياشي.



سهرة الأغنية التونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود احتفت بالموسيقى التونسية وكرمت عديد الفنانين التونسيين من خلال حضور ثلاثة أصوات مميزة ومتنوعة حيث كان الموعد مع كل من الفنان غازي العيادي وأسماء بن أحمد ومهدي العياشي.

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وانطلقت هذه السهرة المتزامنة مع الذكرى السابعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية بإعلان المايسترو محمد الأسود عن عمل جديد بعنوان "لن تهزمي" من ألحانه وكلمات الشاعر علي الورتاني وهي تتغنى بتونس، وقد عزفتها الفرقة على إثر انطلاق العرض بمعزوفة " مرام" وهي من تلحينه.



وبأغنية "الليل زاهي" صافح الفنان مهدي عياشي جمهور مهرجان الحمامات الدولي وتنقل بصوته بين نغمات تونسية مختلفة من خلال تقديم خمس أغاني تراوح بين الإنتاج الخاص والإعادات.



ومن إنتاجه الخاص قدم مهدي العياشي، الذي أعرب عن سعادته بالغناء في مهرجان الحمامات للمرة الأولى بصفة فردية، "غناية لبابا" واهداها لوالده المتوفي وهي من كلمات صلاح الدين بوزيان وألحان لطفي بوشناق، و"عيني الطماعة" من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان أمين قلصي. كما شنف أسماع الحاضرين بصوته الشجي حيث اختار من المدونة الموسيقية التونسية تقديم أغنية "يا شاغلة بالي" للفنان علي الرياحي و"عرضوني زوز صبايا" للفنانة صليحة وقد برع في تقديمهما بشكل لافت تفاعل معه الجمهور الحاضر.



ثم اعتلت الفنانة أسماء بن أحمد ركح مسرح الحمامات حيث استهلت لقاءها مع الجمهور بأغنية "منامة" ذات الطابع الرومانسي، قبل أن تستعيد أغنية الفنانة الراحلة عليا "غالي والله غالي" بصوتها المتميز وإحساسها الصارخ، وقدمت "نقطع التنهيدة" للفنانة حبيبة مسيكة وطبعتها بروحها.

وأهدت أسماء بن أحمد لكل الأمهات أغنية "هات ايدك"، ومع انتهاء الأغنية صعدت والدتها على الركح وأهدتها باقة من الورود قبل أن تسترسل في الغناء من جديد وتقدم باقة من الأغاني للمطربة الراحلة نعمة منها "عمركشي تسمع بالذهب يصدّد"، و"مغيارة"، و"مشى فيبالك جد عليك".



وبعد أغاني عليا والسيدة نعمة استحضرت الفنانة أسماء بن أحمد سلاف في "كوكتال" يجمع "يما يا غالية"، و"مريضة هاي"، و"أسمر مسرار"، وهي ثلاث أغان تغنيها أسماء بن أحمد للمرة الأولى تحية حب وتقدير منها للفنانة سلاف.



ولأن سهرة الأغنية التونسية تحتفي أيضا بالفنان التونسي مغنيا وملحنا، فقد استضافت أعمالا عربية لحنها غازي العيادي. ومن إنتاجه الخاص، غنى "حبيت زماني" و"سلطانة" و "للات الزين".



وفي ختام السهرة صدحت كلمات "لن تهزمي" من جديد على ركح الحمامات إهداء لتونس في سهرة جمعت جمال الأصوات والخامات المميزة والقدرة على أداء الأنماط الموسيقية المختلفة.

وسيكون جمهور مهرجان الحمامات الدولي على موعد مساء اليوم الجمعة مع مسرحية "ألباتروس" للشاذلي العرفاوي.