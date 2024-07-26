سوسة: تدعيم قسم امراض القلب بالمستشفى الجامعي سهلول بتجهيزات حديثة لعلاج امراض اضطرابات دقات القلب

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افاد رئيس قسم امراض القلب بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة الياس النفاتي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، بانه تم الشروع بداية من اليوم الجمعة، في تركيز تجهيزات طبية جديدة متطورة، سيتم استخدامها في علاج مختلف امراض اضطرابات دقات القلب.

وأضاف النفاتي، انه يتم تركيز هذه التجهيزات الدقيقة والمتطورة، التى تعد الأولى من نوعها في تونس، بقاعة تعديل نبضات القلب وقاعة القسطرة، مؤكدا ان هذه التجهيزات الطبية ستمكن من علاج عدد اكبر من المرضى الذي يعانون من اضطراب في دقات القلب ومن إنقاذ حياة عديد المرضى وضمان تدخلات طبية دقيقة فعّالة وناجعة.

كما ستمكن هذه التجهيزات، من علاج الحالات المعقدة والصعبة والخطيرة لأمراض دقات القلب، بطريقة ناجعة، حيث ستخول اجراء الفحوصات والعمليات المتعلقة بامراض القلب بدقة ونجاعة اكبر وفي اجال قريبة وبمخلفات جانبية اقل، وفق تعبيره

وبين ان هذه التجهيزات الجديدة، التي قدرت كلفتها ب830 الف دينار، تمتاز بقدرة عالية على انجاز رسم لخريطة دقات القلب بطريقة ثلاثية الابعاد، بما يؤهل الفريق الطبي المعالج على التدخل مباشرة في مكان المرض.



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يذكر ان المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، الذي يقدم الخدمات الطبية لمرضى ولايات سوسة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد، يعد قطبا صحيا بإمتياز، لاسيما بعد حصوله على شهادة الإعتماد في مجال الجودة والسلامة العلاجية وفقا للمعايير الدولية، وهو اول مؤسّسة استشفائيّة جامعيّة عموميّة تتوّج انخراطها منذ أربع سنوات في مسار جودة الخدمات وسلامة المرضى، وفق المعايير المضمّنة بدليل الاعتماد في المجال الصحّي