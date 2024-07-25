الخبير الدولي في الرياضة البارالمبية الأمريكي جون ريجستر يدعو الى ضرورة العمل على تسويق صورة البطل البارالمبي التونسي واعتمادها في الهام ذوي الاعاقة

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دعا الخبير الدولي في الرياضة البارالمبية الأمريكي جون ريجستر الى ضرورة العمل على تسويق صورة البطل البارالمبي التونسي واعتمادها في الهام ذوي الاعاقة من أجل تحويل العجز الى انجاز معتبرا أنّ التشبث بالحلم يعد من أساسيات نحت قصص النجاح.



واوضح جون ريجستر خلال جلسة عمل جمعته مساء الاربعاء برئيس اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية محمد المزوغي خصصت لبحث فرص تبادل التجارب والخبرات في مجال تطوير الرياضات البارالمبية واستشراف المشاركة التونسية في دورة الالعاب البارالمبية لوس انجليس 2028 أنّ ما يميز الرياضي البطل عن غيره هو ايمانه بنفسه وبقدرته في تجاوز الصعاب من أجل تحقيق المجد العالمي والاولمبي والبارلمبي مبرزا أنّ غياب الدعم لا يجب أن يثني الرياضي عن الاستسلام للظروف ووضع حد لمسيرته.





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وأشاد الخبير الدولي خلال جلسة العمل التي انعقدت في حضور البطلين البارالمبيين التونسيين ماهر بوعلاق وهنية العايدي وممثلين عن السفارة الامريكية بتونس بإنجازات الأبطال البارالمبيين التونسيين لافتا النظر أنّ انصاته للنشيد الوطني التونسي بصفة دورية منذ دورة الألعاب البارالمبية 2000 بسيدني وصولا الى نسخة طوكيو 2020+1 يقيم الدليل على وجود مجهودات كبيرة وعمل قاعدي متميز ساهمت في استمرارية هذه النجاحات وبلوغ أعلى مستويات المنافسة العالمية.

وأوضح أنّ جميع الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحصلون على المنح والدعم الحكومي مبينا أنّ انجازاتهم وأرقامهم وليدة كفاحهم الذاتي واستثمارهم في أنفسهم. كما بيّن أنّ الاستشهار وحقوق البث التلفزي هي المورد الأساسي والأهم للرياضيين في بلاده مبرزا أنّ النجاح والاشعاع في المحافل الدولية والعالمية هو الذي يسهم بشكل كبير في جلب الرعاة والمستشهرين ويساهم في رفع القيمة التسويقية للرياضي.



ومن جهته، استعرض محمد المزوغي أهداف اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية خلال السنوات القادمة التي تسبق دورة الالعاب البارالمبية لوس أنجلس 2028 مبينا في هذا الصدد أنّ تطوير الرياضة البارالمبية ومزيد نشر الاختصاصات الجديدة على غرار البوتشيا تبقى من أبرز الأولويات.

وكشف أنّ الرياضة البارالمبية التونسية لها مكانة هامة لدى مؤسسات الدولة التونسية التي تبقى الداعم الأول لها في غياب المستشهرين مشيرا الى أنّ هذه العناية كان لها دور كبير في تحقيق تونس ورياضييها البارالمبيين نجاحات باهرة على الصعيد الدولي.

وأفاد أنّ التشجيعات التي تخصصها الدولة التونسية للأبطال البارالمبيين سواء في المحطات العالمية أو البارالمبية هي الأفضل والأقوى بالمقارنة مع قيمة الأجر الصناعي الأدنى ملاحظا أنّ الاهتمام بالرياضيين البارالمبيين تنامى بشكل كبير خصوصا بعد اقرار التساوي في قيمة المنح بين الرياضيين الأسوياء والرياضيين ذوي الاعاقة منذ أولمبياد 2016 بريو دي جانيرو.

وأشار الى أنّ اللجنة الوطنية البارالمبية التونسية شرعت منذ مدة في اعداد العدة للالعاب البارالمبية لوس انجلس 2028 من خلال بحث مختلف الاليات التي من شانها ان تساعد على تامين كافة ظروف النجاح للرياضيين البارالمبيين التونسيين من ذلك توقيع اتفاقيات تعاون مع الجانب الامريكي المستضيف.

يذكر أن الخبير الدولي جون ريجستر هو أيضا متحدث محفز ومدرب رياضي، وقد كانت له مشاركات ومحاضرات عديدة على الصعيد العالمي، كما نال فضية دورة الألعاب البارالمبية سيدني 2000 في ألعاب القوى.